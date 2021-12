Valanga a La Thuile, la procura di Aosta apre una indagine

(ANSA) - AOSTA, 09 DIC - La procura di Aosta ha aperto un fascicolo, per ora senza ipotesi di reato e indagati, per chiarire la dinamica della valanga che martedì a La Thuile ha travolto e ucciso uno sciatore milanese di 25 anni, Lorenzo Bonafè. Il pm ha dato il nullaosta per i funerali. Quando si è staccata la valanga, Bonafè e i due amici stavano scendendo lungo un canalone, in una zona del comprensorio ancora chiusa. Travolto dalla nevee, il giovane sciatore è arrivato in ospedale in condizioni giudicate ''molto gravi''. Il ragazzo è poi morto qualche ora dopo il ricovero. Sul posto hanno operato il Soccorso alpino valdostano e i pisteurs delle Funivie del Piccolo San Bernardo. Le indagini sono affidate alla polizia. (ANSA).