Australia:commissione senato per indagine su diversità media

(ANSA) - SYDNEY, 10 DIC - Un'indagine giudiziaria con ampi poteri sulla diversità dei media in Australia, sui loro proprietari e sulla regolazione del settore. E' la raccomandazione per un'inchiesta di una commissione del Senato federale sulla diversità dei media. Il rapporto di maggioranza della Commissione comunicazioni, votato dai senatori laburisti e verdi, conclude che l'indagine con poteri di Royal Commission dovrebbe "determinare se il sistema esistente di regolazione dei media sia adatto allo scopo e investigare la concentrazione della proprietà dei media in Australia". Un'indagine giudiziaria avrebbe la capacità per un'investigazione più comprensiva, incluso obbligare i testimoni a deporre. "Tale indagine sarà anche condotta a debita distanza da tutti i politici per permettere un'investigazione indipendente". La commissione del Senato ha rilevato che la regolazione dei media non era efficace e che meccanismi incoerenti di governance attraverso le piattaforme la rendono inapplicabile. La News Corp di Rupert Murdoch è proprietaria del 59% dei mercati metropolitani e nazionali dei media stampati per numero di lettori, rispetto al 25% nel 1984. La senatrice dei Verdi Sarah Hanson-Young, aveva ottenuto in Senato il sostegno necessario per avviare l'inchiesta un anno fa, in seguito a una petizione avviata dall'ex primo ministro laburista Kevin Rudd sulla necessità di un regime dei media forte e diversificato, che aveva raccolto più di 500 mila firme. "L'evidenza che l'impero Murdoch dei media sia un pericoloso monopolio è risultata assolutamente chiara. Dal negativismo climatico ad attacchi di genere e di parte, ad assicurare una piattaforma per il razzismo e la disinformazione sul Covid, l'impatto della concentrazione della proprietà dei media e del fallimento del sistema di regolamentazione è ovvio", "ha aggiunto. Per l'attuazione delle raccomandazioni sarà necessaria l'approvazione dei una legge nella Camera dei Rappresentanti. (ANSA).