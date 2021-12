Donna uccisa in strada nel Catanese

(ANSA) - CATANIA, 10 DIC - Una 27enne è stata uccisa con colpi di arma da fuoco appena uscita dal panificio in cui lavorava, nel rione Lineri, in territorio di Misterbianco, a pochi chilometri da Catania. I carabinieri del comando provinciale, che indagano, stanno cercando di riscostruire la personalità della vittima e le sue frequentazioni per fare luce sul movente e sull'autore del delitto. (ANSA).