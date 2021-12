Grecia: raid no vax a scuola dei figli, accuse di sequestro

(ANSA) - ATENE, 10 DIC - In Grecia un gruppo di 11 no-vax, 9 uomini e 2 donne, rischia di essere incriminato per sequestro di persona a seguito di un raid nella scuola frequentata dai figli di alcuni di loro. I no-vax, membri del sedicente gruppo dei 'Guardiani della Costituzione', hanno compiuto il blitz in una scuola di Pieria, nella regione della Macedonia centrale, ammanettando il dirigente scolastico e portandolo alla stazione di polizia, dove hanno affermato di averlo "arrestato" per aver violato la legge. A quel punto, però, gli agenti li hanno arrestati. Tra gli altri reati per cui potrebbero essere incriminati ci sono quelli di violenza contro un funzionario pubblico, interruzione di pubblico servizio e violazione delle misure anti-Covid. "Un comportamento del genere è provocatorio e inacettabile e la polizia non dovrebbe permettere che si ripeta", ha dichiarato in una nota il ministro per la Protezione civile di Atene, Takis Theodorikakos. L'episodio è stato condannato anche dai partiti di opposizione. A fronte del numero crescente di genitori che decidono di non mandare i figli a scuola per via delle restrizioni anti-Covid, tra cui l'uso di mascherine e i tamponi, le autorità greche hanno previsto multe e carcere fino a due anni per genitori e tutori in caso di mancata frequenza dei figli della scuola dell'obbligo. (ANSA).