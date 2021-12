Incidenti lavoro: travolto da una lastra di cemento, morto

(ANSA) - PAVIA, 10 DIC - Un operaio residente a Zinasco, Dante Berto di 53 anni, è morto nel pomeriggio in un infortunio sul lavoro a Torre d'Isola, in provincia di Pavia. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, sarebbe stato colpito da una lastra dì cemento manovrata da una gru, probabilmente a causa di un tirante che si è sganciato. La vittima, spiegano i militari, lavorava per una ditta del Comune in un cantiere per la manutenzione e il rifacimento del manto stradale. L'allarme è scattato subito. Nel giro di pochi minuti sono giunti sul posto gli operatori del 118, i carabinieri, personale dell'ispettorato del lavoro e vigili del fuoco. L'operaio, che aveva riportato un fortissimo trauma toracico, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia. Ma poco dopo l'arrivo in ospedale, l'uomo è morto: troppo gravi le ferite riportate nell'incidente. E' stata aperta un'indagine per stabilire le cause dell'ennesimo incidente costato la vita a un operaio. E' probabile che venga disposta l'autopsia sulla vittima. (ANSA).