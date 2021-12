Nobel:Muratov e Ressa a Oslo,minuto silenzio per colleghi uccisi

(ANSA-AFP) - OSLO, 10 DIC - "Alziamoci e onoriamo i colleghi miei e di Maria Ressa, che hanno dato la vita per questa professione, con un minuto di silenzio, e diamo il nostro sostegno a coloro che subiscono persecuzioni". Lo ha detto il giornalista investigativo russo, Dimitry Muratov, durante la cerimonia di premiazione del Nobel per la pace, al municipio di Oslo, vinto insieme alla reporter filippina Maria Ressa. "Desidererei che i giornalisti morissero invecchiando", ha aggiunto il caporedattore del quotidiano indipendente Novaya Gazeta. Il mio premio è "per tutti i giornalisti", ha dichiarato l'altra vincitrice Ressa, co-fondatrice del sito Rappler. I due reporter, che hanno dovuto affrontare le pressioni delle autorità dei rispettivi Paesi, sono stati insigniti del prestigioso riconoscimento per "i loro sforzi nel salvaguardare la libertà di espressione". (ANSA-AFP).