Omicron: Berlino, colpirà duramente i non vaccinati

(ANSA) - BERLINO, 10 DIC - "La variante Omicron del Covid contagia anche i guariti e i vaccinati e colpirà in modo particolarmente duro i non vaccinati". Lo ha detto il neoministro della Salute tedesco Karl Lauterbach, intervenendo ieri sera a un talk show della ZDF. Lauterbach ha spiegato che i vaccinati con due dosi, che saranno colpiti da questa variante (oggi presente in Germania solo per lo 0,1% dei casi), pur protetti dal decorso della malattia più grave, "trasmetteranno il virus ai non vaccinati". In Germania, dove si è già alle prese con una feroce quarta ondata provocata dalla Delta, che sta mettendo in ginocchio il sistema sanitario di diversi Laender, spaventano i dati arrivati dall'estero sulla forte contagiosità della nuova variante, che potrebbe ulteriormente complicare le cose. Alla luce degli annunci di Biontech, di un vaccino adeguato per la omicron in preparazione, Lauterbach ha spiegato di aver già preso "contatti diretti" con la casa farmaceutica tedesca, per iniziare ad assicurarsi l'approvvigionamento. (ANSA).