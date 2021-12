Pechino 2022: voli charter per portare gli atleti ai Giochi

(ANSA) - PECHINO, 10 DIC - Le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 vedranno in gran parte voli temporanei e charter da città come Tokyo, Parigi, Singapore e Milano per portare gli atleti ai Giochi a causa delle restrizioni di viaggio in Cina, nel mezzo delle misure per contenere la diffusione del Covid-19. "La variante Omicron è stata rilevata in più di 50 paesi, secondo i dati dell'Oms, e la situazione di prevenzione e controllo della pandemia è ancora grave e complicata", ha affermato Zhang Liang, funzionario del Comitato organizzatore di Pechino 2022, nel corso di una conferenza stampa. I Giochi invernali, il cui inizio è previsto per il 4 febbraio, si baseranno su voli charter e temporanei per portare atleti, media e altri partecipanti alle Olimpiadi, con voli commerciali come supplemento, ha chiarito Zhang. Gli atleti e gli altri partecipanti dovranno arrivare esclusivamente all'aeroporto internazionale di Pechino Capital prima di entrare, dopo aver superato gli appositi controlli sanitari, in un circuito chiuso strutturato su tre bolle e rigorosamente isolato dalle altre parti della Cina. Una volta entrati si potrà uscire solo per la partenza da Pechino con la documentazione sanitaria idonea ed esito negativo dei test al Covid-19. Zhang ha aggiunto che le compagnie aeree cinesi e quelle straniere parteciperanno all'organizzazione dei voli charter e temporanei, assicurando che "durante il periodo di punta dei Giochi ci saranno in media almeno 15 arrivi e 13 partenze al giorno". La Cina ha introdotto rigidi limiti ai voli internazionali nel Paese, avendo adottato la politica della 'tolleranza zero' contro il Covid-19. (ANSA).