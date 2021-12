Scholz, se Russia aggredisce Ucraina Ue-Berlino reagiranno

(ANSA) - BRUXELLES, 10 DIC - "Con la Russia vogliamo una de-escalation" ma "le minacce alla sovranità dei singoli Paesi non possono essere tollerate" e in tal caso l'Ue "valuterà nuove sanzioni". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in una conferenza stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Sul dossier Ucraina Scholz ha spiegato che "è chiaro" che in caso di violazione della sovranità "ci sarebbe una reazione della Germania e dell'Ue, ma il compito è prevenire" che ci sia un'escalation "e a questo lavoriamo". (ANSA).