Spiegel, Merkel scriverà un'autobiografia politica

(ANSA) - BERLINO, 10 DIC - Angela Merkel ha intenzione di scrivere un'autobiografia politica. È quello che ha rivelato allo Spiegel la sua più fidata collaboratrice, Beate Baumann, che ha guidato l'ufficio della cancelliera durante i suoi mandati alla guida del Paese. Secondo l'anticipazione del magazine in uscita domani, il libro non ha ancora un editore, e per scriverlo non si serviranno del supporto di giornalisti né storici. Il progetto prevede un lavoro di due tre anni, ha aggiunto. (ANSA).