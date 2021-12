Maltempo: torna la neve sui monti del Nuorese

(ANSA) - NUORO, 11 DIC - E' ritornata la neve nei paesi del Nuorese sopra gli 800 metri, in particolare a Fonni e a Desulo. I fiocchi bianchi hanno, però, fatto la loro comparsa anche a Sadali, paese a 740 metri nella Barbagia di Seulo (Sud Sardegna), ma per il momento non si registrano grossi disagi. Gli spazzaneve sono entrati in azione all'alba da Desulo e da Fonni verso il passo Tascusì per liberare la strada. A Desulo si segnala qualche problema sulla rete telefonica e sull'Adsl che funziona a singhiozzo e un albero è crollato sotto il peso della neve su un palo dell'energia elettrica, subito messo in sicurezza dai Vigili del fuoco e dalla ditta che gestisce l'illuminazione pubblica. Da qualche ora le precipitazioni nevose sono state spazzate via dalla pioggia. La perturbazione, secondo i meteorologi dell'aeronautica militare di Decimomannu, abbandonerà la Sardegna già nel pomeriggio con miglioramenti ovunque nell'Isola. (ANSA).