Monossido di carbonio, trovato morto in stabile abbandonato

(ANSA) - FIRENZE, 11 DIC - Un senzatetto 52enne è stato trovato morto in uno stabile abbandonato a Firenze, sulla collina tra piazzale Michelangelo e Cascine del Riccio, in via delle Cinque Vie. Secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe stato provocato dalle esalazioni di monossido di carbonio prodotto da un fuoco che l'uomo, un tunisino senza fissa dimora, aveva acceso per scaldarsi. Sul corpo non sarebbero presenti segni di violenza. La procura ha disposto l'autopsia. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sanitari del 118 e polizia di Stato. A dare all'allarme è stato un amico del senzatetto, suo connazionale, preoccupato perché l'uomo non gli rispondeva al telefono. Secondo quanto appreso, nei giorni scorsi il clochard di sarebbe lamentato con l'amico del fatto di avere sempre freddo e di essere costretto per scaldarsi a bruciare della legna che aveva trovato e che produceva molto fumo. Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno trovato i locali saturi di monossido di carbonio. In base a un primo esame del medico intervenuto sul posto, il decesso sarebbe stato provocato da anossia da debito di ossigeno dovuto proprio all'intossicazione da monossido. (ANSA).