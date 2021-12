Morto poliziotto su A23, investito mentre rilevava incidente

(ANSA) - TRIESTE, 11 DIC - Nelle prime ore di oggi, intorno alle 6.40, un poliziotto è morto sulla A23 dopo essere stato investito da un'auto mentre stava facendo i rilievi a seguito di un incidente stradale. L'uomo, l'assistente capo Maurizio Tuscano di 58 anni, in servizio alla Sottosezione Autostradale Amaro, ha perso la vita nel tratto autostradale tra Udine nord e Gemona. L'incidente è avvenuto al km 34,4 della, in direzione Nord. Sono in corso accertamenti per ricostruirne la dinamica. Tuscano era nato in provincia di Udine e lascia una moglie e un figlio. Sul posto - informa Autostrade per l'Italia - sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 9/o Tronco di Udine di Autostrade per l'Italia. Poco dopo le 10 il traffico transitava su una corsia e non e si registravano turbative alla viabilità. Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, esprime "commossa e sentita vicinanza alla famiglia dell'assistente Capo Coordinatore Maurizio Tuscano". La titolare del Viminale è "vicina alla Polizia di Stato e rinnova il ringraziamento alle donne e agli uomini di tutte le forze di polizia per l'impegno straordinario e la professionalità messi in campo quotidianamente a tutela della sicurezza dell'intera collettività". Il Capo della Polizia Lamberto Giannini esprime "il proprio cordoglio per la dolorosa perdita che addolora tutti i poliziotti che quotidianamente operano per la sicurezza dei cittadini". (ANSA).