Trento, No vax rifiuta di essere intubato e muore

In Trentino un no vax è morto in ospedale dopo aver rifiutato di essere intubato. Quando l’uomo è stato portato in ospedale in condizioni di insufficienza respiratoria, si apprende dalla Rai di Trento, ha rifiutato l'intubazione che avrebbe potuto salvargli la vita. E’ morto così un uomo di 50 anni, una delle due vittime del Covid indicate nell’ultimo bollettino diffuso dal la Provincia di Trento.

Il paziente era stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Santa Chiara di Trento e al personale sanitario ha espresso la volontà di non procedere con l’intubazione.

Il numero delle dosi di vaccino somministrate durante la maratona in Alto Adige alle ore 17:00 sono 24.769. In prima linea la Fiera di Bolzano con 4.872 persone vaccinate. Durante la mattinata si sono formate in diversi centri vaccinali delle code di attesa, che nel corso del pomeriggio si sono notevolmente ridotte. In alcuni centri vaccinali sono stati raggiunti dei numeri molto elevati di dosi di vaccino somministrate.

L’Alto Adige registra altri 4 decessi di pazienti Covid e quasi 500 nuovi casi in Alto Adige. Il numero complessivo delle vittime della pandemia sale così a 1.268. Sono risultati positivi 208 tamponi Pcr su 1.983 e 289 su 10.853 test antigenici. Si conferma il trend di un calo dei letti nei normali reparti ospedalieri e un aumento in terapia intensiva. Nei normali reparti sono occupati 82 letti ( -6), mentre in terapia intensiva 21 (+1). Nelle cliniche private si trovano 71 pazienti (-1). In Trentino si sono registrati altri due decessi: un uomo di 39 anni non vaccinato (con altre, grav i patologie) e di un ultraottantenne, vaccinato e anche in questo caso con altri seri problemi di salute. I nuovi casi rilevati sono 262, dei quali 96 casi risultati positivi al molecolare (su 1.013 test ef fettuati) e 166 all’antigenico (su 7.069 test effettuati). I molecolari poi confermano 72 positività intercett ate nei giorni scorsi dai test rapidi. Complessivamente sono 2.324 i casi attivi in Trentino.