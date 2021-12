Omicron: record contagi in Gb, 633 casi in 24 ore

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Incremento-record di casi accertati di variante Omicron nel Regno Unito: 633 in 24 ore, circa il 50% in più rispetto al giorno precedente. Lo rende noto l'agenzia per la sicurezza sanitaria nazionale - citata dal Guardian - che ora porta il totale dei contagi della nuova variante a 1.898. La stragrande maggioranza degli infettati da Omicron è in Inghilterra, con 618 nuovi casi su un totale di 1.575. In Scozia sono invece 11 (121 totali), in Galles 2 (15) e Irlanda del Nord 2 (5). (ANSA).