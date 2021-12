Tornado in Usa 'fino a 100 possibili morti in Kentucky'

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Potrebbero essere fino a 100 le persone morte a causa dei tornado che hanno colpito il Kentucky, fa sapere il governatore dello Stato Usa, Andy Beshear, che in un primo momento aveva parlato di "almeno 50 morti". Lo riferisce Sky News. Le conferme ufficiali riguardano invece cinque vittime al momento: tre in Tennessee, una in Arkansas e una in Missouri. (ANSA).