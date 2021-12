Tradizione confermata a Natale. Vince la cena di magro

Anche per il Natale 2021 la sera del 24 dicembre primeggerà nelle case degli italiani, come da tradizione, la cena «di magro», a base di pesce. La tendenza è confermata da Ancit. L’Associazione nazionale conservieri ittici segnala in particolare che per il buon successo della cena «le conserve ittiche sono la soluzione ideale».

Sottolinea in particolare «che sono buone, accessibili, nutrienti, pratiche, dalla lunga shelf-life, antispreco».

Ancit ricorda inoltre che il tonno in scatola lo mangiano tutti (99%) e oltre 1 italiano su 3 (36%), su studio Doxa) lo consuma 2-3 volte a settimana. Tra le ricette consigliate, con l'utilizzo delle conserve ittiche, sono segnalate in special modo la pasta «ammuddicata» della tradizione siciliana, il tortino di acciughe toscano e i Fedelini al tonno (spaghettini) tipico della tradizione della vigilia abruzzese e partenopea.

L'associazione precisa comunque che sono tante le ricette semplici e accessibili che si possono preparare con le conserve ittiche utilizzando tonno in scatola, sgombro, salmone, alici, sardine. E ' segnalato in una nota che più di 6 italiani su 10 (65%) dichiarano di amare profondamente la festività e che oltre 8 italiani su 10 (82%) lo festeggerà in casa. Una ricerca condotta da Swg per il food delivery Deliveroo mette invece in evidenza che più di 1 italiano su 2, quasi il 60% della popolazione, afferma di regalare del cibo in occasioni come il Natale e circa l’80% dichiara di gradire prodotti alimentari come dono.



Tra i regali particolarmente apprezzati, quasi il 60% degli intervistati indica un buono per una cena o un pranzo da consumare presso la propria abitazione. Intanto a Roma arriva la Deliveroo Christmas Box, uno zaino interattivo, installato presso la fermata Metro A Cipro, da cui sarà possibile ordinare e regalare ad amici e ai propri cari il piatto preferito. L'installazione è svelata in occasione del lancio della nuova campagna «Il regalo più bello».