Vaccini: dosi davanti al supermercato, milanesi in coda

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - Milanesi in coda davanti al supermercato Esselunga di via Rubattino - periferia est della città - per vaccinarsi contro il Covid. Le somministrazioni avvengono in un container, allestito nel parcheggio esterno del punto vendita. A gestirle Areu, l'Agenzia regionale emergenza urgenza, e una cooperativa di medici di base. L'iniziativa ha riscosso successo: fino a un'ora di attesa questa mattina per ricevere la dose e circa ottanta le vaccinazioni effettuate nelle prime quattro ore. Ieri, primo giorno di apertura, erano state un centinaio. Fino a domani l'accesso all'hub sarà libero per tutti, dalle 8 alle 20. Da lunedì, invece, sarà necessario prenotarsi. Il punto vaccinale di via Rubattino è uno dei primi aperti dopo la manifestazione di interesse lanciata nelle scorse settimane da Regione Lombardia e rivolta alle grandi catene commerciali. Un secondo hub è già attivo presso l'Esselunga di Pantigliate, nel milanese, mentre nei prossimi giorni una nuova apertura è prevista a Masnago, in provincia di Varese. (ANSA).