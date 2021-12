Assange: la compagna, 'ha avuto un mini-ictus in carcere'

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Julian Assange ha avuto un mini-ictus in cella a fine ottobre, secondo quanto dichiara Stella Moris, la compagna del fondatore di Wikileaks in carcere in Gran Bretagna e che rischia di essere estradato negli Stati Uniti dove lo attende un processo per spionaggio per la diffusione online di migliaia di documenti e email classificati sull'attività militare e diplomatica degli Usa. L'incidente, avvenuto il 27 ottobre, è stato un episodio ischemico transitorio, durante il quale si è brevemente interrotto il flusso di sangue a una parte del cervello di Assange, 50 anni, che è detenuto in un carcere di massima sicurezza vicino a Londra dall'aprile del 2019 dopo aver trascorso oltre sette anni chiuso all'interno dell'ambasciata londinese dell'Ecuador. "Credo che questa partita a scacchi, battaglia dopo battaglia, questo stress estremo siano stati la causa di questo incidente vascolare cerebrale di Julian", ha detto Moris. (ANSA).