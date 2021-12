Covid: presidente sudafricano Ramaphosa positivo

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa è risultato positivo al test per il Covid. Lo ha detto la presidenza, precisando che Ramaphosa accusa solo 'sintomi lievi'. "Il presidente ha iniziato a non sentirsi bene dopo aver lasciato la funzione in ricordo del vicepresidente FW De Klerk a Città del capo. Il presidente, che ha completato il ciclo vaccinale, è in isolamento ed ha delegato tutte le responsabilità al suo vice David Mabuza per tutta la prossima settimana", afferma il comunicato, citato dal Guardian. La variante Omicron del coronavirus è stata individuata per la prima volta proprio in Sudafrica. (ANSA).