G7: Gb, conseguenze enormi per Russia se invadesse Ucraina

(ANSA) - LIVERPOOL, 12 DIC - La Russia si espone a "conseguenze enormi" in caso di invasione dell'Ucraina, ha messo in guardia il capo della diplomazia britannica Liz Truss in occasione della riunione dei ministri degli Esteri del G7 a Liverpool, in Inghilterra. Dall'incontro a Liverpool è emersa "la voce molto unita dei paesi del G7 che rappresentano il 50% del PIL mondiale e che sono molto chiari sul fatto che ci sarebbero conseguenze enormi per la Russia nel caso di incursione in Ucraina", ha commentato Truss (ANSA).