Libano:3 membri di Hamas uccisi a funerale in campo profughi

(ANSA) - BEIRUT, 12 DIC - Tre membri di Hamas sono stati uccisi da militanti di Fatah in un campo profughi palestinese del Libano meridionale durante il funerale di un membro del movimento. Lo ha riferito il rappresentante di Hamas Raafat al-Murra, precisando che il fatto è accaduto venerdì scorso nel campo di Burj al-Shemali, fuori dalla città portuale di Tiro. Sei persone sono rimaste ferite, ha aggiunto. Un residente del campo ha detto all'AFP che agli spari è seguito uno scontro armato tra militanti di Fatah e Hamas. Lo stesso giorno - ha precisato la stessa fonte - un cortocircuito elettrico in un negozio che vendeva forniture di ossigeno per pazienti Covid ha causato una esplosione che i media avevano invece attribuito allo scoppio di un deposito di armi. (ANSA).