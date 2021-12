Omicron: Gb, alcune persone ricoverate in ospedale

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Alcune persone sono state ricoverate in ospedale in Gran Bretagna dopo aver contratto la variante Omicron del virus. Lo ha detto un ministro del governo britannico, secondo quanto riporta il Guardian. Il segretario all'istruzione, Nadhim Zahawi, ha affermato di poter confermare che ci sono "casi in ospedale con Omicron". Parlando alla Bbc, Susan Hopkins, capo consulente medico dell'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito, ha affermato che gli ospedali stanno "diagnosticando Omicron in un numero crescente di persone che entrano nei pronto soccorso". (ANSA).