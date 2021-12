Papa: quest'anno più armi che in 2020, statistica mi addolora

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 12 DIC - "A me addolora tanto la statistica. Ho letto l'ultima: quest'anno sono state fatte più armi dell'anno scorso. Le armi non sono la strada!". Lo ha detto il Papa all'Angelus nel corso di un appello alla pace per l'Ucraina. Papa Francesco ha chiesto per l'Ucraina "un dialogo serio", auspicando che il Natale possa portare "la pace" nel Paese. Il Pontefice ha poi pregato per le vittime dei tornado negli Stati Uniti. Un saluto anche agli americani che erano a Piazza San Pietro per celebrare la Madonna di Guadalupe e ai bambini delle parrocchie romane che hanno portato i Bambinelli del presepe per la benedizione. Un appuntamento che quest'anno è tornato in presenza dopo lo stop del 2020 a causa della pandemia. (ANSA).