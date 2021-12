Rapinarono Rolex in Versilia: arrestati due napoletani

Sono accusati di rapine e furti con strappo di orologi preziosi compiuti in Versilia, uno nell’estate del 2019 e due perpetrati in quella del 2021. Per questo un 36enne e un 45enne sono stati arrestati dai carabinieri a Napoli.

I due erano destinatari di una misura cautelare restrittiva emessa dal gip del tribunale di Lucca, spiegano gli investigatori in una nota.

L'indagine, condotta dai militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viareggio (Lucca), coordinati dal pubblico ministero della procura di Lucca, ha consentito di attribuire ai due fermati, napoletani, già noti alle forze dell’ordine, l’esecuzione di tre episodi di reato avvenuti sul litorale della Versilia e segnatamente tra Forte dei Marmi (Lucca) e Marina di Pietrasanta (Lucca) nel corso dei quali sono stati asportati due orologi 'Rolex' del valore di circa 40 mila euro ciascuno nonchè un orologio Patek Philippe del valore di 20 mila euro circa.

Le vittime, proseguono i militari, in due dei tre episodi hanno riportato ferite: graffi e abrasioni. L’attività investigativa dei carabinieri di Viareggio, durata diversi mesi e svolta mediante attività tecniche, analisi di tabulati telefonici, acquisizione di immagini di videosorveglianza, individuazioni fotografiche ed escussione di numerosi testimoni, ha permesso di delineare il «modus operandi dei due uomini i quali periodicamente organizzavano brevi trasferte a bordo di auto e moto di grossa cilindrata presi a noleggio, partendo da Napoli per compiere i furti e le rapine in Versilia», si spiega ancora nella nota.

Gli stessi, alloggiando in località distanti dalle zone da colpire, si spostavano poi sugli obiettivi dove, una volta individuata la vittima, operavano repentinamente per poi rientrare in Campania.

Ieri mattina, a Napoli, è scattato il blitz dei carabinieri che hanno tradotto il 36enne nel carcere di Poggioreale mentre il 45enne è stato posto agli arresti domiciliari.