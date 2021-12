Ravanusa: Musumeci, speriamo salvare dispersi

(ANSA) - RAVANUSA, 12 DIC - Quello che è accaduto è una "sciagura per la comunità siciliana", ora serve "il silenzio, per non alimentare interpretazioni destinate a creare confusione, e la preghiera, affinché chi manca ancora all'appello possa essere trovato in vita". Lo ha detto il presidente della regione Sicilia Nello Musumeci in una conferenza stampa con i soccorritori a Ravanusa. Il governatore ha poi garantito che la Regione ha già dato "ampia disponibilità per sistemare ove necessario gli sfollati". "Non faremo mancare la nostra presenza - ha concluso - e cercheremo di ridurre al minimo i disagi per i cittadini". (ANSA).