Abusi su minore, nuotatore francese Agnel confessa

(ANSA) - PARIGI, 13 DIC - L'ex olimpionico di nuoto francese, Yannick Agnel, sotto inchiesta da sabato per stupro e violenze su una minorenne, "ha confessato i fatti contestati", ha annunciato la procuratrice della Repubblica di Mulhouse, nell'est della Francia, Edwige Roux-Morizot. Agnel ha detto di non aver avuto "la sensazione che ci fosse costrizione", secondo la procuratrice, ma "se i fatti si configurano come stupro o violenza sessuale, è perché esiste un'importante differenza di età fra la vittima, Naome Horter, figlia del suo allenatore di allora, Lionel Horter, che aveva 13 anni all'epoca dei fatti, nel 2016, e il nuotatore, che ne aveva 24. (ANSA).