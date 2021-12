Borrell, Mosca pagherà caro prezzo se attacca Ucraina

(ANSA) - BRUXELLES, 13 DIC - "Manderemo un chiaro segnale che qualsiasi aggressione contro l'Ucraina avrà un costo elevato per la Russia", ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, entrando al Consiglio Affari Esteri a Bruxelles. La Ue è in "modalità deterrenza" e "dissuasione" per prevenire ulteriori conflitti, "stiamo cercando di fare del nostro meglio per evitare che ciò accada", ha spiegato Borrell, riferendo che oggi non ci saranno decisioni su possibili sanzioni contro Mosca. "Stiamo studiando insieme a Usa e Regno Unito quali potrebbero essere, quando e come, in maniera coordinata", ha evidenziato. (ANSA).