Covid: Austria, finito lockdown per gli immunizzati

(ANSA) - BOLZANO, 13 DIC - In Austria oggi termina il lockdown per gli immunizzati, mentre prosegue per i non vaccinati. Riaprono infatti i negozi e in alcuni laender - come il Tirolo - anche i teatri e i musei, alberghi e ristoranti. La gastronomia deve però chiudere alle ore 23 e al chiuso vale ovunque l'obbligo di Ffp2 e di Super Greenpass, che in Austria si chiama "2G" (vaccinato o guarito). Vienna ha invece rinviato di una settimana la riapertura di bar e ristoranti. (ANSA).