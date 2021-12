Covid: Fontana, fiducioso Lombardia in zona bianca a Natale

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - Il governatore della Lombardia Attilio Fontana si è detto "abbastanza fiducioso" sul fatto che per Natale la Regione sarà ancora in zona bianca. "Vedo che i nostri numeri sono in peggioramento ma è un peggioramento relativo. Ieri per la prima volta c'è stata una riduzione del numero di ricoverati, il che lascia bene intendere ed è significativo del fatto che la proiezione di crescita dei numeri si sta ridimensionando" ha commentato Fontana intervistato all'evento Direzione Nord. "Spero che insistendo sulla campagna vaccinale, sulle terze dosi ma anche sulle prime, e continuando a seguire minime norme di sicurezza, credo ci si potrà preservare da ulteriori chiusure e cambi di colore" ha aggiunto Fontana. "Dal bianco al giallo cambia poco, ma è una questione psicologica. Serve a dimostrare ai cittadini che i sacrifici fatti sono serviti. Ricordiamo che l'anno scorso eravamo in zona rossa", ha concluso. (ANSA).