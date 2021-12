Umbria ancora oltre 5 mila terze dose vaccino in un giorno

(ANSA) - PERUGIA, 13 DIC - Sono state 5.166 le terze dosi di vaccino Covid somministrate in Umbria in occasione del vaccine day che si è svolto domenica 12 dicembre, il secondo del mese. Raggiunta una copertura del 21,38 per cento della popolazione. Lo riporta la Regione sul portale dedicato. Le prime dosi fatte sono state invece 239, complessivamente all'86,66 per cento dei residenti, e 298 le seconde, all'85,41 per cento dei vaccinabili. (ANSA).