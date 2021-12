Usa: scatta a New York l'obbligo di mascherina al chiuso

(ANSA) - NEW YORK, 13 DIC - Entra in vigore nello stato di New York l'obbligo di mascherina al chiuso nei luoghi pubblici. La decisione del governatore Kathy Kochul punta a frenare la diffusione della variante Omicron in un momento in cui il numero dei casi è già in aumento. Il tasso di positività nello stato è poco sotto il 5%, ma lo 0,1% degli ospedali dello stato non sarebbe in grado di gestire una crisi. "Stiamo entrando in un periodo di incertezza", ha detto Kochul nei giorni scorsi annunciando l'obbligo di mascherina fino al 15 gennaio. (ANSA).