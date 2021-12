Omicron: in Gb oltre 40% di adulti ha ricevuto terza dose

(ANSA) - LONDRA, 14 DIC - "Oltre il 40% degli adulti" ha ricevuto la terza dose di vaccino anti-Covid nel Regno Unito. Lo ha annunciato il vicepremier britannico Dominic Raab, sottolineando che il governo sta "facendo di tutto per vaccinare quante più persone possibile" al fine di arginare la diffusione della variante Omicron. Raab è andato però in confusione quando ha dovuto indicare il numero dei ricoverati attualmente negli ospedali inglesi a causa della variante. A Sky News ha detto che sarebbero 250 e nelle interviste successive con altre emittenti televisive si è poi corretto, indicando il numero esatto di 10, lo stesso comunicato ieri dal ministro della Sanità, Sajid Javid. Sono di sicuro ore di tensione per il governo Tory di Boris Johnson che nel voto in Parlamento (previsto nel tardo pomeriggio) sul piano B di restrizioni anti-Covid rischia di subire una vasta 'ribellione' interna da parte dei deputati conservatori che ne criticano l'introduzione e sono pronti a cogliere l'occasione per mostrare il loro malcontento dopo la serie di scandali che hanno riguardato il premier nelle ultime settimane. (ANSA).