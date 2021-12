Omicron: premier Scozia, 'limitare la socialità a Natale'

(ANSA) - LONDRA, 14 DIC - La premier della Scozia, Nicola Sturgeon, ha esortato gli scozzesi a limitare gli incontri sociali a tre famiglie prima e dopo Natale al fine di contrastare l'aumento "esponenziale" della variante Omicron del coronavirus. La leader indipendentista, parlando al Parlamento di Edimburgo, ha sottolineato di non voler chiedere alle persone di "cancellare" le festività, ma ha invitato tutti a usare il buon senso per evitare l'aumento dei contagi durante le celebrazioni del Natale e di Capodanno. Il limite agli incontri sociali è un consiglio, non un requisito legale. La Scozia ha registrato 110 nuovi casi della variante nelle ultime 24 ore, portando il numero complessivo a 296, con due persone in ospedale dopo aver contratto la mutazione. (ANSA).