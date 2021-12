Onu, talebani responsabili 72 uccisioni extragiudiziali

(ANSA) - GINEVRA, 14 DIC - L'Onu si dice preoccupata per le "esecuzioni extragiudiali" di ex membri delle forze di sicurezza afghane, o ex funzionari del governo di Kabul, 72 delle quali attribuite ai talebani. "Tra agosto e novembre abbiamo ricevuto denunce credibili di oltre 100 esecuzioni di persone legate al vecchio governo o alle forze di sicurezza, di cui 72 compiute dai talebani", ha dichiarato l'Alta commissaria aggiunta ai diritti umani Nada Al-Nashif, parlando dell'Afghanistan al Consiglio dei diritti umani a Ginevra. (ANSA).