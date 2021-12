Vaccini: Oms, meno dello 0,25% di dosi scadute in Africa

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - L'ufficio regionale dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per l'Africa afferma smentisce le notizie secondo cui i vaccini nel continente sono sprecati, spiegando che meno dello 0,25 per cento delle dosi messe a disposizione dell'Africa sono scadute. "È necessario dissipare l'impressione che, anche se stiamo esprimendo preoccupazioni per l'accesso alle forniture di vaccini, ci siano milioni di dosi sprecate e che scadono in Africa", ha detto in una conferenza stampa la ;;direttrice regionale dell'Oms per l'Africa, Matshidiso Moeti, riferisce la Cnn. "Non è così", ha aggiunto. Le autorità del Senegal e della Nigeria, infatti, hanno dichiarato di recente la distruzione rispettivamente di 200 mila e quasi un milione di dosi scadute. Moeti ha analizzato il numero dei vaccini ricevuti, somministrati e scaduti in Africa. "Abbiamo ricevuto circa 434 milioni di dosi in Africa, circa 264 milioni di dosi somministrate, circa il 61 per cento di quelle ricevute e 910.000 vaccini sono scaduti in 20 Paesi. Ciò rappresenta meno dello 0,25 per cento delle dosi ricevute in Africa", ha spiegato, aggiungendo che la sfida principale nel continente continua ad essere "l'accesso alle forniture di vaccini" e che "la pianificazione dell'operazione di consegna delle dosi è stata estremamente impegnativa per i Paesi africani". Per Moeti, "ora c'è una grande preoccupazione per garantire che i vaccini consegnati nei Paesi africani abbiano una durata di conservazione adeguata", in modo da garantire una consegna che riduca al minimo il rischio della loro scadenza. (ANSA).