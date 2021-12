Xi invia messaggio a Biden, cordoglio per vittime tornado

(ANSA) - PECHINO, 14 DIC - Il presidente cinese Xi Jinping ha inviato oggi un messaggio al suo omologo americano Joe Biden esprimendo cordoglio per la perdita di vite umane e i danni causati dalla serie di tornado abbattutisi in sei Stati americani. Il popolo e il governo cinesi, ha riferito il network statale Cctv, "esprimono la loro profonda solidarietà e le sincere condoglianze al popolo americano colpito dal disastro". Ieri, l'Agenzia per la cooperazione internazionale cinese si era detta disposta "a fornire assistenza umanitaria di emergenza", secondo una nota del suo portavoce Xu We. (ANSA).