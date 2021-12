Eruzione Canarie: segnali di attività vulcanica al minimo

(ANSA) - MADRID, 15 DIC - Sono momenti di speranzosa attesa a La Palma, isola delle Canarie colpita da un'eruzione iniziata lo scorso 19 settembre: da diverse ore, segnalano esperti sul terreno, il vulcano di Cumbre Vieja non dà segnali visibili di attività. "Non c'è lava, né materiale piroclastico né scosse sismiche degne di nota, il che è un'ottima notizia", ha twittato stamattina Rubén López, vulcanologo dell'Istituto Geografico Nazionale spagnolo. Intanto, l'Istituto di Vulcanologia delle Canarie segnala che ii "tasso di emissione" di anidride solforosa (SO2) è "estremamente basso" e che da oltre 24 ore non si registra "attività sismica vulcanica". Già ieri i responsabili del piano d'emergenza anti-eruzione avevano segnalato una "diminuzione dell'attività eruttiva", arrivata al punto di essere "praticamente scomparsa". Ora si attende di capire se si tratta davvero di segnali che anticipano la fine dell'eruzione oppure se l'attività vulcanica riprenderà. (ANSA).