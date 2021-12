Haiti: Papa, vicino a questo popolo che soffre molto

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 15 DIC - Il Papa, alla fine dell'udienza generale, ha ricordato la "devastante esplosione" che ha colpito Haiti e "nella quale hanno perso la vita numerose, tra cui molti bambini". "Povero Haiti - ha commentato il Papa - una dietro l'altra, è un popolo in sofferenza. Preghiamo, preghiamo per Haiti: è gente buona, gente brava, gente religiosa ma sta soffrendo tanto. Sono vicino agli abitanti di quella città e ai familiari delle vittime come pure ai feriti. Vi invito ad unirvi nella preghiera per questi nostri fratelli e sorelle così duramente provati". (ANSA).