Lituania richiama tutti i suoi diplomatici in Cina

(ANSA) - PECHINO, 15 DIC - La Lituania ha ritirato dalla Cina i diplomatici rimasti, nel mezzo dello scontro sui legami con Taiwan. Vilnius teme che le richieste di declassamento dello status dei rapporti a livello di incarichi d'affari possa privare i funzionari dell'immunità diplomatica, mettendo a rischio la loro sicurezza, in base a quanto appreso dall'ANSA da fonti diplomatiche. Audra Ciapiene, l'incaricato d'affari ad interim della Lituania in Cina, diplomatica più anziana dopo il richiamo dell'ambasciatore a settembre, è tornata oggi a Vilnius. Il ministero degli Esteri lituano ha anticipato che l'ambasciata a Pechino per ora opererà a distanza. (ANSA).