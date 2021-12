Migranti: Marina Tunisia ne salva 78, un morto e un disperso

(ANSA) - TUNISI, 15 DIC - La Marina tunisina ha salvato 78 migranti questa mattina al largo della costa sud-orientale della Tunisia, dopo che l'imbarcazione sulla quale erano a bordo è affondata. Lo hanno dichiarato il ministero della Difesa e la Mezzaluna Rossa tunisina che danno conto anche di un cadavere ripescato e un disperso. I migranti, per lo più bengalesi ed egiziani, di età compresa tra 12 e 45 anni, erano partiti la notte precedente da Abu Kammash appena oltre il confine nella vicina Libia, nei pressi di Zuara, si legge in un comunicato del ministero della Difesa di Tunisi, nel quale si precisa che i migranti avevano "intenzione di attraversare il confine marittimo in direzione dell'Europa", ma la loro barca ha avuto problemi a 20 chilometri (12 miglia) al largo della costa a sud di Sfax. Le persone soccorse sono state trasferite al porto di El-Ketef (Ben Guerdane) e consegnate alla Guardia nazionale. Il corpo del migrante morto, un egiziano, è stato consegnato alle autorità municipali. La Mezzaluna Rossa tunisina ha dichiarato inoltre che un altro migrante risulta disperso. (ANSA).