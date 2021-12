Scholz, estrema destra maggiore minaccia a democrazia

(ANSA) - BERLINO, 15 DIC - "La maggiore minaccia per la nostra democrazia è l'estremismo di destra", ha detto il cancelliere Olaf Scholz nel corso del suo primo discorso come capo di governo oggi al Bundestag. Il compito principale dei funzionari di polizia nei prossimi anni sarà quello di combattere l'estremismo e la criminalità organizzata. L'estremismo dovrà essere perseguito anche su internet, mentre si potenzieranno gli strumenti contro il riciclaggio del denaro. "La Germania è un paese di immigrazione" ha detto Scholz e "per questo è giunto il momento di considerarci anche una società di immigrazione e integrazione. Questo include la facilitazione del percorso verso la cittadinanza tedesca. Solo in questo modo permetteremo la piena partecipazione politica e quindi una migliore integrazione". (ANSA).