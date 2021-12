Usa, OJ Simpson libero con 3 mesi di anticipo per buona condotta

(ANSA) - WASHINGTON, 14 DIC - OJ Simpson è un uomo libero, con tre mesi di anticipo grazie alla buona condotta riconosciutagli dalle autorità in Nevada. Lo scrive il Guardian. Condannato nel 2008 per un furto di cimeli sportivi (con minaccia armata), l'attore ed ex campione di football era finito prima in carcere e poi in libertà condizionata, regime dal quale è uscito il primo dicembre. Il suo avvocato non ha rivelato i futuri piani della star, che negli ultimi anni ha vissuto a Las Vegas, dove giocava a golf e twittava sullo sport. Simpson ha avuto vari guai con la giustizia, tra cui il processo per la morte della ex moglie e del suo amico, da cui è stato assolto. (ANSA).