Francia, da sabato stop ai viaggi non essenziali da e per la Gran Bretagna

La Francia vieterà i viaggi non essenziali da e per il Regno Unito da sabato nel tentativo di rallentare la diffusione della variante Omicron del coronavirus: lo ha reso noto oggi il governo. Dalla mezzanotte di sabato ci sarà "l'obbligo di avere un motivo essenziale per viaggiare o venire dal Regno Unito, sia per i non vaccinati sia per i vaccinati... Le persone non possono viaggiare per motivi turistici o professionali", ha reso noto il governo in un comunicato, aggiungendo che i cittadini francesi e i cittadini dell'Ue potranno ancora rientrare in Francia dal Regno Unito.

Questa mattina il portavoce del governo, Gabriel Attal, ha anticipato le misure restrittive che Parigi si prepara ad introdurre. "Ridurremo la validità del test per venire in Francia da 48 ore a 24 ore", ha detto aggiungendo: "Limiteremo le ragioni per venire in Francia dal Regno Unito, (il viaggio) sarà limitato ai cittadini e residenti francesi e alle loro famiglie. Il turismo o i viaggi d'affari per le persone che non hanno nazionalità francese o europea o non sono residenti saranno limitati".

Inoltre, ha proseguito, le persone che tornano dal Regno Unito "dovranno registrarsi su una app e dovranno porsi in autoisolamento per sette giorni in un luogo di loro scelta controllato dalle forze di sicurezza, ma questo (periodo) può essere ridotto a 48 ore se un test (anti Covid con risultato) negativo viene effettuato in Francia". Questa politica, ha concluso Attal. mira a "stringere la rete" per rallentare la diffusione dei casi di Omicron in Francia e permettere alla campagna vaccinale francese di guadagnare terreno: "La nostra strategia è quella di ritardare il più possibile lo sviluppo di Omicron nel nostro Paese e approfittarne per portare la campagna delle dosi booster".