Green pass illeciti: Ps a farmacisti, non lasciatevi ingannare

(ANSA) - NAPOLI, 16 DIC - "Mai fornire le credenziali d'accesso a chi ve le chiede con modalità atipiche": è l'appello che la Polizia Postale della Campania rivolte a tutti i farmacisti d'Italia dopo l'indagine, coordinata dal pool anti cyber crime della Procura di Napoli, grazie alla quale si è fatto luce su un sistema truffaldino che potrebbe avere gravi effetti sulla salute pubblica: un sistema che ha consentito a persone senza tampone e vaccino di andare in giro liberamente con in mano un green pass e, addirittura, anche un super green pass a cui non avevano diritto. Ieri la Polizia Postale ha eseguito, nell'ambito di questa attività, una serie di perquisizioni e di sequestri nei confronti di un considerevole numero di indagati, purtroppo destinato a lievitale. Quello ritenuto dagli inquirenti particolarmente importante è stato messo a segno dalla Polizia a Roma. Gli investigatori chiedono ai farmacisti anche di tenere sotto stretto controllo il numero di consensi informati sottoscritti (che viene sottoscritto dal paziente) nella loro farmacia e quelli che invece risultano registrati dalla piattaforma regionale alla quale si collegano: è questo infatti, il "tallone di Achille" del sistema truffaldino messo in piede dai 15 componenti l'organizzazione criminale che è riuscita a fornire ai propri "clienti" green pass perfettamente legali dal punto di vista formale sebbene emessi in presenza di tamponi e vaccini somministrati solo "sulla carta". (ANSA).