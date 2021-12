Indagine Coldiretti: "Il 78% degli italiani festeggerà il Natale in compagnia ma senza no vax"

Quasi 8 italiani su 10 non inviteranno a casa o faranno visita a persone non vaccinate durante le feste di Natale. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè su «Torna il Natale sulle tavole degli italiani" presentata in occasione dell’Assemblea nazionale dell’organizzazione agricola. Il 21% , invece, non si farà condizionare dalla paura dei contagi ed è disponibile a passare le feste con no vax, specie se sono parenti. La paura condiziona ancora la voglia di un ritorno alla socialità delle feste, testimoniata dal fatto che la media di persone a tavola quest’anno è di sette, rispetto a meno di quattro del Natale 2020 e comunque inferiore alla media di 9 registrato nel 2019 prima della pandemia.

Non a caso 1 milione di cittadini saranno a tavola da soli, anche se ce ne sono sette che avranno a tavola dalle 10 alle 20 persone, ma anche 500 mila che lo farà in compagnia di oltre venti commensali. L’avanzare della campagna di vaccinazione con la somministrazione delle terze dosi e l’arrivo del Super green pass, hanno restituito anche il coraggio di trascorrere il Natale fuori dalle mura domestiche. 3,5 milioni di italiani hanno infatti scelto di mangiare fuori, tra ristoranti, agriturismi e pizzerie, anche se si tratta della metà rispetto al 2019, l’ultimo Natale prima della pandemia. Una opportunità resa possibile, precisa la Coldiretti, dal superamento del limite di 4 posti a sedere per tavolo nei locali al chiuso per tutti coloro che dispongono del green pass rafforzato anche in zona gialla.