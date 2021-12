Omicron: primo caso individuato in Polonia

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - La Polonia segnala il primo caso di Omicron. Si tratta - secondo l'agenzia di stampa polacca - di una trentenne del Lesotho, posta in isolamento ma in buone condizioni. Il Paese - sottolinea il Guardian - ha riportato 22.097 nuovi Covid nelle ultime 24 ore, secondo il ministero della salute, in calo del 20% rispetto ai 27.459 di una settimana fa. (ANSA).