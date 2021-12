Tentano occupare ospedale: video Puzzer, portata solidarietà

(ANSA) - TRIESTE, 16 DIC - "Sono solo andato a dare solidarietà ad alcuni sanitari sospesi che ieri, assieme al loro avvocato, hanno chiesto un appuntamento al dirigente sanitario dell'ospedale di Pordenone, perché volevano denunciare dei colleghi che lavorano da mesi in ospedale senza vaccino e che quindi mettono a repentaglio la salute dei propri pazienti. Sono stati accompagnati anche da un funzionario della Digos". Così Stefano Puzzer, portuale e leader della protesta no green pass e contro l'obbligo vaccinale, ha ribadito in un video postato nella tarda serata di ieri, la propria versione della manifestazione davanti all'ospedale, come aveva già fatto all'Ansa. Nei suoi confronti ieri è stato emesso un foglio di via di tre anni dalla Questura di Pordenone. "Fuori dall'ospedale saremmo state forse 30 persone - ha aggiunto -. Erano le 12.45. Si parlava tra di noi, eravamo su un'aiuola, tranquilli, come se fossimo tutti amici. Non c'erano microfoni, palchi o strade chiuse. Come ho già detto, se la mia visibilità può dare visibilità ad altre categorie in difficoltà porterò la mia solidarietà". Dopo di che "mi è stato chiesto di andare in Questura per accertamenti - continua -. Ero con mia moglie e un lavoratore portuale in pensione". A Puzzer è stato quindi consegnato il foglio di via. "Sul provvedimento - spiega - c'è scritto che sono un individuo pericoloso, abituato a delinquere e che in poche parole istigo le persone alla violenza". Ribadendo che "non molliamo", il 17 dicembre, ha annunciato il portuale, "faremo un comunicato e vedremo di dare una bella risposta a questo governo". (ANSA).