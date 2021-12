Uggetti, Procura generale fa ricorso contro assoluzione

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - La Procura generale di Milano ha proposto ricorso in Cassazione contro l'assoluzione il 25 maggio 2021, in appello, dell'ex sindaco del Pd di Lodi Simone Uggetti. Uggetti era stato arrestato il 3 maggio 2016 con l'accusa di turbativa d'asta e condannato, in primo grado, a 10 mesi di reclusione. Poi l'assoluzione in secondo grado. Le accuse riguardavano la gara per la gestione di due piscine scoperte di Lodi. (ANSA).