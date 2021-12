Camerun: Unhcr, 100 mila in fuga in due settimane

(ANSA) - GINEVRA, 17 DIC - Almeno 100.000 persone hanno abbandonato le loro case nelle due ultime settimane a causa degli scontri intercomunali scoppiati nella regione dell'estremo nord del Camerun, ma il numero reale delle persone in fuga potrebbe essere molto più alto, ha affermato oggi l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) Secondo le stime dell'Agenzia, negli ultimi giorni più di 85.000 persone sono fuggite nel vicino Ciad, mentre almeno 15.000 camerunesi sono stati costretti a lasciare le loro case all'interno del loro paese. La stragrande maggioranza dei nuovi arrivati ;;in Ciad sono bambini e il 98% degli adulti sono donne, ha sottolineato a Ginevra il portavoce dell'Unhcr, Matthew Saltmarsh. Insieme alle autorità, l'Unhcr, altre agenzie delle Nazioni Unite e partner umanitari si stanno affrettando per fornire assistenza salvavita alle persone costrette ad abbandonare le loro case. L'agenzia sta cosi' rapidamente ampliando le sue operazioni per assistere le persone colpite in Camerun e i nuovi rifugiati in Ciad. Gli scontri sono scoppiati il 5 dicembre nel villaggio di confine di Ouloumsa a seguito di una disputa tra pastori, pescatori e agricoltori per la diminuzione delle risorse idriche, con la crisi climatica che sta esacerbando la competizione per le risorse, in particolare l'acqua, ha aggiunto il portavoce. . (ANSA).